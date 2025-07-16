Бесперебойная связь. В Самаре появился бесплатный Wi-Fi

В последние недели жители Самары и области всё чаще сталкиваются с перебоями и ограничениями мобильного интернета. Причиной, как объясняют региональные власти, становятся меры, направленные на обеспечение безопасности граждан и стратегических объектов. Каждый раз, когда в регионе объявляли угрозу атаки беспилотников, почти одновременно фиксировались перебои с мобильной связью. Последний крупный сбой произошёл утром 15 июля 2025 года, когда предупреждение о возможной атаке БПЛА разослали самарцам около 6:30.
Запуск в общественных местах.
Ограничения, конечно, вызывают неудобства, особенно у тех, кто привык решать большинство вопросов через интернет, будь то работа, общение или оплата услуг. Чтобы минимизировать дискомфорт, правительство региона инициировало запуск сети бесплатного Wi-Fi в общественных местах Самары. Об этом сообщил первый вице-губернатор Михаил Смирнов в своём Telegram-канале.
«По поручению и под личным контролем губернатора Вячеслава Федорищева правительство региона принимает меры, чтобы снизить неудобства для жителей. В частности, в Самаре провайдерами уже развернуты публичные сети Wi-Fi, которые обеспечивают бесплатный доступ в интернет», — уточнил Смирнов.
Работа над запуском точек доступа продолжается. Сейчас список адресов, где уже работает бесплатный Wi-Fi, размещён на сайте министерства цифрового развития Самарской области. Ожидается, что в дальнейшем количество точек будет увеличиваться, а качество соединения — улучшаться, чтобы охватить как можно больше районов города.
Публичные сети Wi-Fi — не абсолютная замена мобильному интернету, однако в условиях временных ограничений это реальная возможность оставаться на связи, пользоваться электронными сервисами и оперативно получать важную информацию. Особенно актуально это для студентов, работников сферы услуг и всех, кто ежедневно зависит от доступа к интернету.
Простое подключение.
Жители Самары уже отмечают, что бесплатный Wi-Fi появился в ряде крупных общественных пространств, парках, на площадях и в некоторых учреждениях. Для подключения требуется выбрать открытую сеть из списка, появляющегося на смартфоне или планшете, и пройти простую авторизацию — обычно через СМС или звонки.
Таким образом, несмотря на вынужденные ограничения мобильного интернета, власти региона стараются снизить неудобства для горожан. Подробную карту с адресами точек доступа можно найти на сайте минцифры Самарской области. В будущем власти планируют расширить покрытие и сделать бесплатный Wi-Fi ещё доступнее для всех жителей и гостей Самары.