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Сильные дожди и грозы ожидаются в Иркутской области

В Иркутске потеплеет до +27 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Внимание! По данным Иркутского УГМС и МЧС России, 17 июля в северо-восточных районах Приангарья ожидаются сильные дожди, по всей области возможны грозы.

Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдут кратковременные дожди. В северо-восточных районах в течение суток прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы, утром — туманы. Ветер будет дуть с северо-западной и юго-западной стороны со скоростью ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов (при прояснении +6…+11), днем +23…+28 градусов (местами +15…+20).

В Иркутске ожидается переменная облачность. Ночью и утром пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27.

Возможны обрывы линий связи, отключения электричества в населенных пунктах, подтопление низменных участков и пожары.