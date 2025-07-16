Сильные дожди и грозы ожидаются в Иркутской области

Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдут кратковременные дожди. В северо-восточных районах в течение суток прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы, утром — туманы. Ветер будет дуть с северо-западной и юго-западной стороны со скоростью ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов (при прояснении +6…+11), днем +23…+28 градусов (местами +15…+20).