Молчанов экстренно госпитализирован: насколько смертельно внутреннее кровотечение

— Если были проблемы с печенью, тем более трансплантация, то надо помнить о печеночной недостаточности. Одним из осложнений как раз является кровотечение. Возможно, печень либо отторгается организмом, либо находится не в лучшей форме, либо что-то ее отравило, — предположил специалист.