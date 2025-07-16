Молчанов экстренно госпитализирован: насколько смертельно внутреннее кровотечение

Телеведущего Владимира Молчанова экстренно госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Его состояние ухудшилось минувшей ночью, а причиной могло стать желудочно-кишечное кровотечение, сообщают СМИ. В анамнезе у Молчанова также есть пересадка печени из-за онкологического заболевания и инфаркт. Почему возникает желудочно-кишечное кровотечение и насколько это опасно, «Вечерней Москве» рассказал врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.
— Если были проблемы с печенью, тем более трансплантация, то надо помнить о печеночной недостаточности. Одним из осложнений как раз является кровотечение. Возможно, печень либо отторгается организмом, либо находится не в лучшей форме, либо что-то ее отравило, — предположил специалист.
Кроме того, при трансплантации используются препараты, которые снижают иммунный ответ организма человека. Побочным эффектом таких средств может быть снижение количества тромбоцитов в крови или разжижение крови.
— Это тоже может увеличить потенциал для того, чтобы началось кровотечение из вен пищевода, либо ниже, — отметил врач.
Наш желудочно-кишечный тракт очень длинный, и в теории кровить может откуда угодно. Помимо проблем с печенью, у человека могли открыться эрозия или язва желудка, рассказал доктор.
— Ниже желудка еще находится кишечник, тоже очень длинный, и кровотечение могло начаться там, — заметил врач. —Также есть вариант, что пациент проглотил что-то острое.
По мнению гастроэнтеролога, в целом прогнозы лечения желудочно-кишечного кровотечения могут быть благоприятными, если врачи вовремя обнаружат его очаг и хирургическим путем остановят кровь.
— Главное — не потерять время. Затем пациенту перельют кровь, и все будет нормально, — заверил Харлов.
17 июня от желудочного кровотечения умерла заслуженная артистка России Наталия Потапова, которое могло открыться из-за длительного приема обезболивающих препаратов. «Вечерняя Москва» выяснила, какие еще проблемы со здоровьем можно получить при приеме таких лекарств.