В екатеринбургских хостелах нашли нелегальных мигрантов

Были проверены хостелы, которые расположены на улицах Очеретина и Чкалова.
Как сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, правоохранители проверили около 50 граждан, живущих в хостелах. Составлено 6 протоколов по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Каждому нелегальному мигранту грозит административный штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также выдворение за пределы России.
«Управление МВД России по Екатеринбургу обращается к гражданам, в том числе к иностранным, находящимся на территории областного центра и Свердловской области, с требованием неукоснительно соблюдать законодательство РФ, и напоминает об ответственности за его нарушение», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге была пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся легализацией незаконных мигрантов.
По версии следствия, организатор ОПГ — 62-летний житель Екатеринбурга, директор коммерческой организации — вовлек в соучастники своих сыновей 1993 и 2001 г.р. и 35-летнего инспектора подразделения по вопросам миграции ОП № 14.