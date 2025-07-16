В екатеринбургских хостелах нашли нелегальных мигрантов

«Управление МВД России по Екатеринбургу обращается к гражданам, в том числе к иностранным, находящимся на территории областного центра и Свердловской области, с требованием неукоснительно соблюдать законодательство РФ, и напоминает об ответственности за его нарушение», — добавили в ведомстве.