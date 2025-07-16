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Рустам Минниханов подарил рояль казанской детской школе искусств № 2

Инструмент вручили за успехи воспитанника учреждения Саида Галиуллина.

Источник: пресс-служба Минмолодежи Татарстана

Глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков от имени главы республики Рустама Минниханова подарил казанской детской школе искусств № 2 рояль. Инструмент был вручен за достижения воспитанника Саида Галиуллина, который стал призером суперфинала проекта «Голос. Дети».

Юный артист рассказал, что на республиканской елке попросил у Рустама Минниханова рояль, чтобы они со сверстниками дальше развивались в этой области. Глава региона инициативу поддержал. Саид Галиуллин поблагодарил раиса за поддержку молодого поколения.

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