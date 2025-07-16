Создан новый метод оценки предвзятости человека при восприятии информации

Для анализа собираемых данных ученые разработали специальный алгоритм, который был опубликован в открытом виде. Проведенные при его помощи расчеты показали, что уровень когнитивного диссонанса, а также сам факт его наличия, можно определить по тому, как меняется частота моргания глаз при восприятии информации. Чем чаще моргали добровольцы, тем выше был их уровень несогласия с утверждениями в сообщениях, тогда как согласие приводило к снижению частоты моргания.