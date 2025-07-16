В Новой Зеландии спустя почти 50 лет поисков нашли редкий вид птицы киви

Как отмечается в пресс-релизе департамента, птицу обнаружил охотник Иэн Грэм вместе со своей собакой Брю. Грэм рассказал, что услышал крики киви, которые не были похожи на знакомые ему. Несмотря на суровые погодные условия, охотник смог поймать самку малого пятнистого киви. Мужчина забрал у птицы несколько перьев на анализ, чтобы подтвердить находку.