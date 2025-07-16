У нас был папа: в Москве простились с режиссером Юрием Морозом

— Он захватывал своим обаянием и талантом и как актер, и как режиссер. От «Каменской» миллионы не могут оторваться до сих пор. Еще он был удивительно тактичным человеком. Он умел работать с артистами, поэтому в его работах всегда есть реальные актерские победы. У него нет ни одного проходящего образа, потому что он и сам был очень хорошим актером, — сказал «Известиям» худрук Театра на Малой Ордынке и Московского театра сатиры Евгений Герасимов, который тоже пришел проводить коллегу.