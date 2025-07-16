У нас был папа: в Москве простились с режиссером Юрием Морозом

В столице 16 июля состоялись прощание и похороны режиссера, продюсера и актера Юрия Мороза, отца актрисы Дарьи Мороз и мужа актрисы Виктории Исаковой. На церемонии родные старались сохранять на лицах улыбку, вспоминая самые теплые моменты. Юрий Мороз скончался 14 июля в возрасте 68 лет. Проводить его пришли многие коллеги и друзья — Константин и Софья Эрнст, Джаник Файзиев и Светлана Иванова, Сергей Урсуляк, Павел Деревянко, Виктория Толстоганова, Гарик Сукачев, Максим Виторган. Подробнее — в репортаже «Известий».
«Он был как папа».
Церемония прощания с режиссером Юрием Морозом началась утром 16 июля. Одними из первых к месту ее проведения в большом траурном зале ЦКБ № 1 приехали его дочь, актриса Дарья Мороз, и вторая жена, тоже актриса, Виктория Исакова. А следом — многочисленные друзья и коллеги, среди которых были первые лица кино и телевидения: Константин Эрнст с супругой Софьей, режиссер Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, режиссер Сергей Урсуляк.
Со многими из тех, кто появился, Мороз встречался на съемочной площадке. С Софьей Эрнст, Викторией Толстогановой и Сабиной Ахмедовой (она не смогла сдержать слез) он работал как режиссер на третьем сезоне «Содержанок». Там же снималась его дочь Дарья; с Павлом Деревянко — в «Братьях Карамазовых» и мини-сериале «Женщины в игре без правил». В последнем приняли участие рок-музыкант Гарик Сукачев и актер Иван Кокорин, которые тоже прибыли на церемонию.
— Глубокий, спокойный, вдумчивый режиссер, которого я всегда называл «папа Юра», — поделился Иван Кокорин. — Я с ним много работал. Начинал в «Каменской», потом были «Точка», «Братья Карамазовы», «Женщины в игре без правил». На площадке он объяснял каждую задачу вплоть до запятой. Я давно его не видел. Остались воспоминания — очень теплые и очень трогательные. Он правда был как папа.
В кино Юрий Мороз дебютировал в 1980 году, но в качестве актера. Он сыграл в исторической дилогии «Юность Петра» Сергея Герасимова. Его первой режиссерской работой стал короткометражный фильм «Эксперимент-200» (1986), а в 1990-м он выпустил свой первый полный метр — «Подземелье ведьм» по одноименной повести Кира Булычева, где сыграли Сергей Жигунов, Дмитрий Певцов и первая жена Юрия Мороза Марина Левтова (ее не стало в 2000 году).
«От “Каменской” миллионы не могут оторваться до сих пор».
Прорывным проектом в его режиссерской карьере стал сериал «Каменская», который обрел всенародную любовь. Следом были драма «Точка», за которую исполнительницы главных ролей Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Уколова получили награду на кинофестивале в Чикаго, военный боевик «Апостол», экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Всего Юрий Мороз выпустил несколько десятков проектов, а его имя стало синонимом качественного кино.
— Он захватывал своим обаянием и талантом и как актер, и как режиссер. От «Каменской» миллионы не могут оторваться до сих пор. Еще он был удивительно тактичным человеком. Он умел работать с артистами, поэтому в его работах всегда есть реальные актерские победы. У него нет ни одного проходящего образа, потому что он и сам был очень хорошим актером, — сказал «Известиям» худрук Театра на Малой Ордынке и Московского театра сатиры Евгений Герасимов, который тоже пришел проводить коллегу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей ЭрштремХудрук Театра на Малой Ордынке и Московского театра сатиры Евгений Герасимов.
Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля в возрасте 68 лет после болезни. На прощание гости принесли охапки красных роз. Венок прислал Союз кинематографистов. На церемонии, которая не затянулась надолго, близкие вспоминали режиссера как человека доброго и теплого. Когда все слова были сказаны, процессия отправилась в храм Воскресения Словущего, где состоялось отпевание, а после Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище.