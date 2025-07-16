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Молния расколола пополам дерево во дворе жилого дома в Барановичах

В Барановичах молния во время грозы попала в дерево во дворе многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах во время грозы молния попала в дерево во дворе жилого дома и расколола его пополам, пишет местная газета «Наш край».

Молния попала в дерево в одном из спальных районов Барановичей во время грозы 16 июля. Сильную непогоду сопровождали разряды молнии. Одна молния попала прямо в дерево на улице 50 лет ВЛКСМ.

Местные жители прислали в редакцию видео последствий грозового разряда. О пострадавших не сообщается.

Накануне в Минске ливень подтопил участки дорог и остановил транспорт 15 июля.

Еще гродненка по фотороботу узнала педофила, который зашел в торговый центр.

Тем временем СК раскрыл детали жесткого ДТП с двумя автобусами в Березовском районе: «Пошел на разворот в полосе разгона».