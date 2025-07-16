Молния расколола пополам дерево во дворе жилого дома в Барановичах

В Барановичах во время грозы молния попала в дерево во дворе жилого дома и расколола его пополам, пишет местная газета «Наш край».
Молния попала в дерево в одном из спальных районов Барановичей во время грозы 16 июля. Сильную непогоду сопровождали разряды молнии. Одна молния попала прямо в дерево на улице 50 лет ВЛКСМ.
Местные жители прислали в редакцию видео последствий грозового разряда. О пострадавших не сообщается.
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