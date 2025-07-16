В Волгоградской области семь пляжей признаны безопасными

В региональном управлении Роспотребнадзора назвали зоны отдыха с купанием, которые получили необходимые санитарно-эпидемиологические заключения. В список вошли семь пляжей в Волгограде и Волжском, а также в Среднеахтубинском и Светлоярском районах области.