У женщины резко изменилась походка. Она не подозревала, что это симптом страшной болезни

Опухоль развивалась у женщины бессимптомно на протяжении 10−15 лет. Лишь нарушение походки заставило пациентку обратиться за помощью. Врачи сначала уменьшили объем новообразования, а затем аккуратно удалили его. Это не только спасло жизнь женщины, но и значительно улучшило её шансы на полное восстановление.