У женщины резко изменилась походка. Она не подозревала, что это симптом страшной болезни

Новый уровень медицины достигнут в Иркутской областной клинической больнице — здесь начали внедрять инновационный метод лечения с использованием 3D-экзоскопа. Эта передовая технология открывает новые возможности в борьбе с самыми сложными заболеваниями головного мозга.
Успешное применение нового оборудования уже продемонстрировано на практике. Недавно врачи провели серию операций, включая удаление гигантской опухоли у 65-летней пациентки. Ключевое преимущество 3D-экзоскопа — полная визуализация операционного поля. Хирурги могут детально рассмотреть даже структуру костей и движение клеток крови в сосудах мозга, что существенно повышает точность и безопасность вмешательства.
Опухоль развивалась у женщины бессимптомно на протяжении 10−15 лет. Лишь нарушение походки заставило пациентку обратиться за помощью. Врачи сначала уменьшили объем новообразования, а затем аккуратно удалили его. Это не только спасло жизнь женщины, но и значительно улучшило её шансы на полное восстановление.
Напомним, странная записка случайно попала к жительнице многоквартирного дома на улице Депутатской в Братске. Клочок бумаги с детским почерком некто бросил на ее балкон, где его обнаружил сын сибирячки. Женщина посчитала, что это зов о помощи от соседской девочки и вызвал полицию.