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В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики — дата

В рамках проекта для учащихся 8 — 11 классов проведут образовательные интенсивы.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Российскую неделю математики, физики и информатики для школьников и учителей в Узбекистане планируют провести в октябре. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.

«В октябре 2025 года планируется проведение мероприятия “Российская неделя математики, физики и информатики” для обучающихся и учителей образовательных организаций общего среднего образования Республики Узбекистан», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.

В рамках проекта для учащихся 8−11 классов проведут образовательные интенсивы. Для учителей подготовили программы повышения квалификации и семинары по обмену опытом в изучении и преподавании точных наук. Кроме того, они обсудят вопросы организации предметных кружков и пройдут обучение по разработке междисциплинарных кейсов.

Организатор мероприятий — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, при организационном участии Пензенского государственного технологического университета.

«Проект “Российская неделя математики, физики и информатики” органично вписывается в программу укрепления отношений не только между Пензой и Ташкентом, но и между нашими странами», — считает и. о. ректора ПензГТУ Дмитрий Пащенко.