В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики — дата

В рамках проекта для учащихся 8−11 классов проведут образовательные интенсивы. Для учителей подготовили программы повышения квалификации и семинары по обмену опытом в изучении и преподавании точных наук. Кроме того, они обсудят вопросы организации предметных кружков и пройдут обучение по разработке междисциплинарных кейсов.