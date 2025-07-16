Внимание, молдавские отпускники-автомобилисты: В Греции и Болгарии ужесточили дорожные штрафы — до 8 тысяч евро

В Греции и Болгарии ужесточили дорожные штрафы для туристов и местных жителей.
Греческие власти ужесточают санкции за нарушение правил дорожного движения, использование телефона за рулём и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Штрафы могут достигать 8000 евро, а лишение водительских прав может продлиться до четырёх лет. В эти выходные вступили в силу новые правила на дорогах Болгарии, а камеры наблюдения на автомагистралях уже проверяют, уплачен ли дорожный налог и не превышает ли водитель скорость, сообщает IPN.
В Греции за превышение скорости более чем на 30 км/ч водители должны будут заплатить штраф в размере 175 евро, а их права могут быть приостановлены на два месяца. За непристёгнутый ремень безопасности водителя или пассажира штраф составляет 350 евро. Обгон в условиях движения и проезд на красный сигнал светофора штрафуются на 700 евро каждый. Кроме того, за вождение в нетрезвом виде накладываются штрафы от 200 до 1200 евро, в некоторых случаях с приостановкой водительских прав.
Камеры наблюдения на автомагистралях Болгарии автоматически штрафуют водителей, которые движутся по полосе для экстренных случаев. Штраф за такое нарушение составляет 1000 левов (около 10000 леев), а водительские права могут быть приостановлены, независимо от того, является ли водитель туристом или резидентом, пишет зарубежная пресса.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Да здравствует молдавский суд, самый гуманный суд в мире: Приговор по делу Марины Таубер предрешен — суд вообще не слушает доводов защиты и не дает адвокатам делать свою работу.
Некоторые размышления журналиста, который ходит на судебные заседания, как на работу (далее…).
Лучинская помогала жертвам насилия, Воронина — детям, Додон поддерживала малоимущих — все первые леди Молдовы творили добро: Из благотворительности у Санду — украденная трехногая собака и мультфильм о депортациях.
Сочувствие и помощь близким есть у тех, кто сидел у постели больного ребенка, кто жалеет мать, осознавая, сколько сил она в тебя вложила (далее…).
Аннулирован очередной штраф за якобы электоральную коррупцию: На этот раз правду отстоял настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева.
Штраф за электоральную коррупцию, выписанный Николаю Флоринскому — отменент (далее…).