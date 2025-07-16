Внимание, молдавские отпускники-автомобилисты: В Греции и Болгарии ужесточили дорожные штрафы — до 8 тысяч евро

В Греции за превышение скорости более чем на 30 км/ч водители должны будут заплатить штраф в размере 175 евро, а их права могут быть приостановлены на два месяца. За непристёгнутый ремень безопасности водителя или пассажира штраф составляет 350 евро. Обгон в условиях движения и проезд на красный сигнал светофора штрафуются на 700 евро каждый. Кроме того, за вождение в нетрезвом виде накладываются штрафы от 200 до 1200 евро, в некоторых случаях с приостановкой водительских прав.