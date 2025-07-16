Град размером с небольшое куриное яйцо выпал сегодня в Омской области

Судя по опубликованным кадрам, село пережило кратковременную «бомбежку» очень крупным градом. Девушка демонстрирует в своей руке отдельные небесные льдинки, размеры которых соответствуют размерам небольших куриных яиц. Также на видео показан разрушительный итог выпавшего града: разбитые горшки с домашними цветами, которые, видимо, выставили на солнце в надежде на хороший летний день. Пропавший на кадры мужчина нецензурно сокрушается последствиями прилета града в огород, говоря, что весь урожай пропал.