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Град размером с небольшое куриное яйцо выпал сегодня в Омской области

На изуродованные небесным льдом огородные посадки пожаловались жители Тюкалинского района.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 июля, телеграм-канал «Новости. Жесть Омска» опубликовал присланное подписчиками видео последствий разгула стихии в селе Малиновка Тюкалинского района.

Судя по опубликованным кадрам, село пережило кратковременную «бомбежку» очень крупным градом. Девушка демонстрирует в своей руке отдельные небесные льдинки, размеры которых соответствуют размерам небольших куриных яиц. Также на видео показан разрушительный итог выпавшего града: разбитые горшки с домашними цветами, которые, видимо, выставили на солнце в надежде на хороший летний день. Пропавший на кадры мужчина нецензурно сокрушается последствиями прилета града в огород, говоря, что весь урожай пропал.