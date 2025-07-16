Володин призвал главу Минстроя бросить курить

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после слов главы Минстроя России Ирека Файзуллина о том, что он сходил покурить, назвал это плохим примером и призвал изживать вредные привычки.
В Госдуме в среду проходит правительственный час о приоритетах в реализации демографической политики России. В мероприятии принимают участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Файзуллин в ходе правительственного часа отметил, что он понимает ответственность как ведомство за демографию и рассказал, что провел «только что» совещание с комитетом ГД и заодно «покурить сходил».
«Что касается покурить — это плохой пример. А обсудить вопросы правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое — бороться с собой», — ответил министру Володин.