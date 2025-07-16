МЧС предупредило о грозе в Москве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в среду в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
«В ближайший час с сохранением до 21:00 16 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.