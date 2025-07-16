В Челябинске ограничат движение возле парка Тищенко

Движение транспорт возле парка Тищенко в Челябинске частично закроют. Под ограничения попадет улица Первого Спутника, сообщили в городской администрации.
— Движение будет закрыто движение по улице Первого Спутника на участке от Дегтярева до Жукова с 18 часов 17 июля до 6 часов 20 июля, — уточнили в мэрии.
Ограничения вводятся из-за подготовки к празднованию дня Металлурга и обеспечения безопасности посетителей расположенного рядом стадиона. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.