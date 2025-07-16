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В Челябинске ограничат движение возле парка Тищенко

Улицу Первого Спутника частично закроют.

Источник: Комсомольская правда

Движение транспорт возле парка Тищенко в Челябинске частично закроют. Под ограничения попадет улица Первого Спутника, сообщили в городской администрации.

— Движение будет закрыто движение по улице Первого Спутника на участке от Дегтярева до Жукова с 18 часов 17 июля до 6 часов 20 июля, — уточнили в мэрии.

Ограничения вводятся из-за подготовки к празднованию дня Металлурга и обеспечения безопасности посетителей расположенного рядом стадиона. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.