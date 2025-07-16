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В Иркутской области прошли масштабные проверки мигрантов

12 мужчин отправили в военкомат для постановки на учет.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители провели серию рейдов по проверке соблюдения миграционного законодательства в Иркутской области. В проверках участвовали следователи СК, полицейские и сотрудники ФСБ.

Оперативники нагрянули с проверками на предприятия и в заведения, где могут работать иностранцы: рестораны, магазины с этнической продукцией и другие места.

Масштабная проверка охватила более 270 мигрантов в Иркутске, Тайшетском, Заларинском и Нижнеилимском районах. В Тайшете, например, нашли двух мужчин, которые работали без постановки на миграционный учет.

В результате проверок выявлено множество нарушений. Только в Иркутске против одного работодателя начали проверку за организацию незаконной миграции. Также 12 мужчин, получивших российское гражданство, отправили в военкомат для постановки на учет.

Напомним, в Иркутске двое бойцов СВО спасли девочку примерно 13-ти лет, которая случайно выпала с балкона шестого этажа. Илья и Максим рассказали КП-Иркутск подробности происшествия.