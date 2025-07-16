Онищенко предложил маркировать брелоки Лабубу пометкой «14+»

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пометка о возрастном ограничении «14+» должна быть на брелоках Лабубу, и называть это детской игрушкой нельзя, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Онищенко во время видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС проанализировал исследование научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям при отделении психологии и возрастной физиологии Российской академии образования (РАО), в котором отмечено, что Лабубу имеет ряд деструктивных признаков, негативно влияющих на сознание, но запретить изделие нельзя, так как по всем международным и национальным документам это коллекционная кукла-брелок, предназначенная для взрослых в качестве аксессуара для ношения на женской сумке.
«Имея все признаки деструктивной игрушки, она (Лабубу — ред.) игрушкой не называется. А раз это так, как запрещать? Ну вот вывод такой — “14+”. Я думаю, что я бы пошёл дальше. Не только “14+”, а вообще вычеркнуть из сознания наших, прежде всего, женщин, а через женщин и из сознания всех наших детей любого возраста. Потому что, действительно, это измывательство над человеческой природой, не дающее ничего полезного, но тем не менее раскручено с точки зрения маркетинга», — сказал Онищенко в среду в ходе видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС в пресс-центре «Россия сегодня».
Он также привел в пример один из пунктов исследования, в котором указано, что подобные персонажи с внешне мягкой агрессией могут оказывать деструктивное влияние на детское поведение. Онищенко предположил, что игрушка Лабубу может быть опасна не только для детей, но и для впечатлительных женщин.
«Качество упаковки игрушки тоже, оказывается, играет очень важную роль. Кукла-брелок упакована в яркую коробку, привлекательную как для взрослых, так и для детей и подростков. Но дальше будет следовать еще одна характеристика этой упаковки, которая, оказывается, приводит к тому, что возникает потребность и привязанность к коллекционированию этого. Сама упаковка к этому подводит нашего ребенка, о котором мы с вами сейчас печемся… Какие критерии социально-психологической и физической безопасности игрового объекта? Игровой объект имеет явные признаки, провоцирующие ребенка-подростка на агрессию, жесткость и вызывает у него страх и тревогу», — сказал Онищенко, приводя данные исследования.
Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
Видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: «Биобезопасность стран ЕАЭС» с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко проходит в среду в Москве в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».