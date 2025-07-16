Онищенко предложил маркировать брелоки Лабубу пометкой «14+»

«Имея все признаки деструктивной игрушки, она (Лабубу — ред.) игрушкой не называется. А раз это так, как запрещать? Ну вот вывод такой — “14+”. Я думаю, что я бы пошёл дальше. Не только “14+”, а вообще вычеркнуть из сознания наших, прежде всего, женщин, а через женщин и из сознания всех наших детей любого возраста. Потому что, действительно, это измывательство над человеческой природой, не дающее ничего полезного, но тем не менее раскручено с точки зрения маркетинга», — сказал Онищенко в среду в ходе видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС в пресс-центре «Россия сегодня».