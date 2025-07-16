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Студент из Самары Вадим Игнатьев развивает сферу производства спутников

В Самаре прошёл региональный Демо-день молодежных акселераторов Сбера, где 6 команд представили свои проекты, а 3 стали призёрами.

В Самаре прошёл региональный Демо-день молодежных акселераторов Сбера, где 6 команд представили свои проекты, а 3 стали призёрами.

В топ-3 вошёл проект «Фаэтон» Вадима Игнатьева — платформа для сборки спутников CubeSat с настраиваемой конфигурацией. Устройство позволяет устанавливать различные модули — камеры, антенны, сенсоры — и готово к запуску.

Особенность проекта — возможность использования ИИ для сжатия данных без потерь.

Вадим, увлечённый космонавтикой с детства, прошёл путь от учёбы в аэрокосмическом лицее до создания стартапа. Его потенциальные клиенты — школы, вузы и научные центры, в будущем — частные и зарубежные компании.

Разработчики учитывают экологические риски: спутники будут сгорать в атмосфере при сбоях. Участие в акселераторе Сбера дало команде навыки, менторскую поддержку и доступ к облачным и AI-сервисам, пишет ВолгаНьюс.

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