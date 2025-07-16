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Голикова: россияне в 69% случаев тратили маткапитал на жилье

Голикова: россияне в 69% случаев направляли маткапитал на покупку жилья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Средства материнского капитала за все время его существования в 69% случаев направляли на покупку жилья, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За весь период существования материнского семейного капитала 69% направлено на жилье», — сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.

Она отметила, что на ипотеку за это время направили 3,1 триллиона рублей. Кроме того, среди тех, кто направляет средства материнского капитала на образование, 70% получателей выбирают вузы Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в докладе президенту РФ сообщил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.

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