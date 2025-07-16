В Сириусе создадут нейросеть для генерации «светящихся» белков

Флуоресцентные белки — это особые белки, которые умеют светиться при облучении светом. В организме человека они не содержатся естественным образом, но в природе их можно встретить у некоторых морских обитателей. Сегодня такие белки можно синтезировать в лабораториях. Они используются в медицине и биологии, при лечении различных заболеваний, в том числе онкологических, и создании новых лекарственных препаратов. Методы генерации новых «светящихся» белков — длительные и дорогостоящие. Поэтому ученые обратились к методам машинного обучения, с помощью которых можно быстрее генерировать новые белковые молекулы с нужными свойствами.