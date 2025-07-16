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Почти 200 номинантов от фонда «Защитники Отечества» стали лауреатами национальной премии «Страну меняют люди»

В Москве состоялось вручение премии «Страну меняют люди». Ее лауреатами стали лидеры социальных, технологических, предпринимательских, кадровых и экологических проектов, а также общественные деятели, герои СВО и те, кто помогает в зоне СВО. Среди лауреатов премии «Страну меняют люди» — 193 номинанта от фонда «Защитники Отечества».

Источник: РИА "Новости"

Премия проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. Ее организаторы — Агентство стратегических инициатив и Росконгресс при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, фонда «Защитники Отечества», ВЭБ.РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Специальный партнер премии — Министерство культуры Российской Федерации. Главный коммуникационный партнер — медиахолдинг «МАЕР». Творческий партнер — «Таврида. АРТ». Партнеры — ПАО «Банк ПСБ», ГК «Ренова».

 К участникам премии обратился президент России Владимир Путин.

«Считаю, что у новой премии очень точное, правильное название. “Страну меняют люди”. Это действительно так, потому что устремленность, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше — это ключевой фактор и надежная основа всех наших достижений и успехов. Главное — у нашего многонационального народа есть чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые нас объединяют. Это, прежде всего, любовь и вера в Россию, солидарность, сплоченность вокруг больших, значимых целей. Готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперед», — зачитал обращение Владимира Путина заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин.

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