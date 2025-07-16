Почти 200 номинантов от фонда «Защитники Отечества» стали лауреатами национальной премии «Страну меняют люди»

«Считаю, что у новой премии очень точное, правильное название. “Страну меняют люди”. Это действительно так, потому что устремленность, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше — это ключевой фактор и надежная основа всех наших достижений и успехов. Главное — у нашего многонационального народа есть чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые нас объединяют. Это, прежде всего, любовь и вера в Россию, солидарность, сплоченность вокруг больших, значимых целей. Готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперед», — зачитал обращение Владимира Путина заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин.