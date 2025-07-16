В Сириусе создадут инновационную систему электросбережения

Как отметил руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры «Технические системы в АПК» Государственного аграрного университета Северного Зауралья Сергей Кокошин, в настоящее время на многих предприятиях вопрос равномерного распределения нагрузки на систему энергоснабжения решается «не совсем современными» методами. «Обычно, когда запускается новый цех, приходится заложить много времени — от месяца до года — чтобы измерить нагрузку по фазам и потом в ручном режиме перераспределить потребителей по цепям. Есть большая вероятность, что после защиты наработки участников проекта станут фундаментом для дальнейшего развития этой технологии на реальных производствах», — пояснил он.