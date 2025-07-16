В Сириусе создадут инновационную систему электросбережения

СИРИУС /федеральная территория/, 16 июля. /ТАСС/. Участники конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Сириусе работают над созданием прототипа интеллектуальной системы электросбережения для крупных предприятий. Проектная задача, сформулированная компанией «Сибур», позволит контролировать нагрузку на электросеть и сэкономить заводам и фабрикам денежные средства, сообщили организаторы программы.
«Участники программы “Большие вызовы” в Сириусе создают прототип интеллектуальной системы для фабрик, заводов и крупных предприятий. Интеллектуальная система с использованием специальных алгоритмов машинного обучения сможет равномерно распределять электрическую энергию между всеми производственными установками, проконтролировать нагрузку на электросеть и сэкономить предприятию денежные средства. Проектную задачу сформулировала компания “Сибур”, — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры «Технические системы в АПК» Государственного аграрного университета Северного Зауралья Сергей Кокошин, в настоящее время на многих предприятиях вопрос равномерного распределения нагрузки на систему энергоснабжения решается «не совсем современными» методами. «Обычно, когда запускается новый цех, приходится заложить много времени — от месяца до года — чтобы измерить нагрузку по фазам и потом в ручном режиме перераспределить потребителей по цепям. Есть большая вероятность, что после защиты наработки участников проекта станут фундаментом для дальнейшего развития этой технологии на реальных производствах», — пояснил он.
Участники проекта пишут алгоритм, который может анализировать все возможные варианты подключения приборов предприятий к линиям энергоснабжения, а их может быть более 100 тыс. Программа обрабатывает эти комбинации и находит самое оптимальное решение менее чем за секунду. После этого эксперты смогут использовать специальные устройства, тиристоры, которые автоматически переключают приборы между разными фазами в определенном программой порядке. Это не только снизит потери электроэнергии, но и уменьшит износ электросетей.
В рамках программы школьники создадут макет, который будет демонстрировать принцип работы устройства. На нем установят программу, и для демонстрации своей идеи разработчики будут специально нагружать определенные цепи, чтобы показать возможности системы пересчитывать нагрузку и переподключать приборы. Участники представят макет на итоговом фестивале проектов «Больших вызовов» в Сириусе 24 июля.
О «Больших вызовах».
Сириус проводит «Большие вызовы» в десятый раз. По правилам проекта в нем участвуют учащиеся 7−11-х классов и первых курсов колледжей. Молодые исследователи представляют разработки по 12 направлениям — от агропромышленных, космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и «умного города». В 2025 году заявки на участие в конкурсе отправили более 16,5 тыс. школьников и студентов, что стало рекордом проекта. На заключительный этап «Больших вызовов» прошли порядка 3,3 тыс. человек из разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана.
ТАСС — генеральный информационный партнер «Больших вызовов».