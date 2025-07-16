В Башкирии младенческая смертность снизилась на 10%

За первые шесть месяцев 2025 года в Башкирии зафиксировано снижение младенческой смертности на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.
Также, по его словам, смертность среди людей трудоспособного возраста сократилась на 9,5%. Эти положительные изменения способствуют росту ожидаемой продолжительности жизни, которая к концу года может достичь 73,7 лет.
Как подчеркнул министр, развитие системы невозможно без квалифицированных специалистов. В 2025 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 129 медработников получат выплаты на общую сумму 144,5 млн рублей.
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