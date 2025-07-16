Совфед одобрил увеличение пособия по родам для студенток на очном обучении

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в колледжах и вузах.
Законом предусмотрено увеличение размера пособия до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, независимо от факта получения стипендии. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля.
Ранее пособие выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа и составляло от 9333 до 23333 рублей.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.