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Совфед одобрил увеличение пособия по родам для студенток на очном обучении

СФ одобрил закон о пособии по беременности студенткам на очной форме обучения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в колледжах и вузах.

Законом предусмотрено увеличение размера пособия до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, независимо от факта получения стипендии. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля.

Ранее пособие выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа и составляло от 9333 до 23333 рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.