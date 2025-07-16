Лауреатов премии АСИ «Страну меняют люди» наградили в Москве

«Считаю, что у новой премии очень точное, правильное название. “Страну меняют люди”. Это действительно так, потому что устремлённость, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше — это ключевой фактор, надёжная основа всех наших достижений и успехов. Главное — у нашего многонационального народа есть чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые нас объединяют. Это, прежде всего, любовь и вера в Россию, солидарность, сплочённость вокруг больших, значимых целей. Готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперёд», — говорится в обращении.