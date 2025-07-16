Лауреатов премии АСИ «Страну меняют люди» наградили в Москве

Церемония награждения
«Страну меняют люди» — первая национальная премия в России, учрежденная по поручению президента Владимира Путина для поощрения россиян, деятельность которых направлена на укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и помощь людям.
Российский лидер поздравил участников торжественной церемонии в «Зарядье». Обращение Владимира Путина со сцены зачитал заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин:
«Считаю, что у новой премии очень точное, правильное название. “Страну меняют люди”. Это действительно так, потому что устремлённость, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше — это ключевой фактор, надёжная основа всех наших достижений и успехов. Главное — у нашего многонационального народа есть чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые нас объединяют. Это, прежде всего, любовь и вера в Россию, солидарность, сплочённость вокруг больших, значимых целей. Готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперёд», — говорится в обращении.
Лауреатами премии стали несколько сотен человек. Среди них — ученые, врачи, члены волонтерских организаций, предприниматели, военные. Каждому из них вручили нагрудные знаки. Имена лауреатов будут транслироваться на медиафасадах по всей стране.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время чествования лауреатов премии отметила, что Россию к лучшему меняют те, кто верит в мечту и готов воплощать ее в реальность. Она уточнила, что премия направлена на поддержку смелых проектов на старте, и в «Зарядье» 15 июля впервые чествовали их авторов.
«Это больше, чем церемония: это торжество таланта, труда и веры в Россию. Этот вечер должен стать нашим общим праздником, потому что лучшая награда для всех нас — видеть результаты того, как идеи наших лидеров реализовываются и меняют жизнь к лучшему», — добавила Светлана Чупшева.
Заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель рабочей группы «Социальные проекты» Экспертного совета АСИ Инна Святенко отметила, что премию вручают выдающимся людям, которые демонстрируют невероятную силу человеческой воли.
«Руководители проектов своим примером показывают, как многого можно достичь, когда есть цель, команда и вера в свои силы. Приняв решение участвовать в проекте, вы внесли личный вклад в развитие социальных инноваций. Уверена, что сегодняшняя премия — старт нового этапа в реализации ваших идей и проектов, которые будут вдохновлять других на позитивные перемены», — сказала Инна Святенко.
«Эта премия — знак признания ваших выдающихся заслуг: идей, проектов и решений, которые вдохновляют, меняют жизни людей и ведут Россию к новым высотам. Вы те, кто не просто видит будущее, а своими руками создает его — предприниматели, ученые, инженеры, социальные новаторы. Ваши энергия и преданность делу формируют основу для прорывного развития страны. Особые слова благодарности хочу сказать лауреатам, представленным фондом “Защитники Отечества”. Инициативы, рожденные в непростых условиях, помогают улучшить качество жизни участников специальной военной операции и членов их семей. Ваша работа — настоящий подвиг милосердия и гражданской солидарности», — отметила статс-секретарь — заместитель Минобороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, что среди лауреатов премии — 100 участников президентской платформы.
«Их истории — лучшее доказательство: в нашей стране возможно всё. Мы видим, как идеи превращаются в реальные дела: социальные лифты работают, стартапы выходят на федеральный уровень, а инициативы меняют жизнь целых регионов», — добавил он.
Ректор Мастерской управления «Сенеж» также анонсировал новый сезон премии РСВ, в который будет предусмотрена спецноминация «Страну меняют люди».
«Друзья, “Россия — страна возможностей” — это не лозунг. Это выбор. Выбор — верить в себя, брать ответственность и идти вперед. Спасибо, что делаете этот выбор каждый день. А мы будем рядом, чтобы поддержать вас на этом пути. Помните: всё в ваших руках. И нет сомнений — вместе мы добьёмся большего. Ведь Россия — действительно страна возможностей!», — отметил Бетин.
Кульминацией вечера стало выступление звезды оперной сцены Ильдара Абдразакова. Для гостей и лауреатов первой национальной премии АСИ «Страну меняют люди» оперный певец — заслуженный артист России исполнил легендарные песни — «Синяя вечность», «Верни мне музыку» и «Я люблю тебя, жизнь».
Лауреаты премии - выдающиеся россияне
Ведущие вечера — Яна Чурикова и Вячеслав Макаров — представили некоторых из тысячи лауреатов премии. Среди них — Алексей Шкрапкин. Он получил награду за участие в возрождении из руин усадьбы Скорняково-Архангельское в Липецкой области. Его усилиями теперь там действует культурный и образовательный центр. Сейчас Алексей работает над восстановлением усадьбы Репец, возвращая исторические памятники к жизни.
Еще один лауреат премии — Сергей Рыжов. Он открыл россиянам промышленный туризм — более 2000 предприятий в 82 регионах теперь принимают экскурсии благодаря его содействию. Его проект позволяет увидеть, как создаются привычные вещи, от продуктов до сложных механизмов.
Ведущие церемонии также познакомили присутствующих с Игорем Булыгиным. Он стал лауреатом премии как организатор проекта «Тропы», который помогает развитию туристских маршрутов и экономики экологического активного туризма в России, поддерживая устойчивое взаимодействие с природой. Лауреат Айрат Багаутдинов начал с бесплатных экскурсий, а сегодня его проект «Москва глазами инженера» превратился в масштабную просветительскую платформу с международным признанием.
Надежду Артес наградили за возрождение ягодного производства в деревне Пеники в Ленинградской области. Россиянка ведет блог «Село оно мое», организует лекции, привлекает специалистов и экспертов.
Лауреат Наталья Линкова создала сервис «Бабушка на час», который решает две проблемы сразу: помогает семьям найти надежных помощников для детей, а людям старшего поколения — сохранить активность и заработок. Игорь Новиков получил признание как основатель платформы Everland, трудоустроившей уже тысячу людей с инвалидностью. 95% сотрудников компании — люди с особенностями здоровья, что делает проект уникальным.
Лауреатом премии также стал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. В списке спасенных отрядом, филиалы которого действуют по всей стране, уже 256 тыс. человек. 24 направления работы — от картографии до кинологии — позволяют находить пропавших в самых сложных условиях.
В числе лауреатов премии АСИ — гендиректор крупнейшего российского производителя роботизированных протезов верхних конечностей «Моторика» Алексей Давидюк. На предприятии создали более 8 тыс. протезов для пациентов из 17 стран. Компания не просто производит устройства, а сопровождает людей на всех этапах реабилитации.
Лауреат премии Роман Аранин разработал линейку «Observer» — складные коляски-вездеходы, ступенькоходы и другую технику, которая ломает барьеры для людей с ограниченными возможностями.
Лауреат Дмитрий Девитт — создатель создал беспилотник InnoVTOL-3s — универсальной платформы для логистики, мониторинга и сельского хозяйства. Его разработка уже помогает в труднодоступных регионах. В число награжденных в «Зарядье» включен Николай Косвинцев, который первым в мире реализовал управление дронами через лазерную связь. Его проект «Тень» на год опередил зарубежные аналоги.
Награду премии получила компания «Стереотек», которая создала уникальную 5D-печать для быстрого производства промышленных запчастей.
АСИ также отметила:
- 3D-платформы для тестирования инноваций;
- виртуальные музеи, такие как Музей Ивановского ситца и Коломенского кремля, с образовательным контентом;
- платформу «Грамота.ру» — авторитетный ресурс по русскому языку для СМИ и педагогов;
- проект «Мода в один клик», которая применяет ИИ для прогнозирования трендов в моде;
- проект «Слёт под рюкзаком»;
- симулятор космоса;
- платформу «Учи.ру», помогающую миллионам школьников ликвидировать пробелы в знаниях;
- VR Concept, который создает виртуальные классы, где учитель и ученики вместе исследуют мир в интерактивном формате;
- NexTouch с уникальной цифровой средой для детей с особыми потребностями, где адаптивные технологии встроены прямо в оборудование;
- проект «Тотальный диктант», объединяющий русскоязычный мир вокруг языка;
- проект «РОББО», который учит детей создавать роботов с нуля — от идеи до 3D-печати.
На сцене в «Зарядье» чествовали Василия Птицына. Он придумал, как защищать растения без химии — его проект FlySeeAgro использует полезных насекомых, которых доставляют дроны. Лауреат Игорь Шахрай создал «Солнечные фасады» — здания, которые сами вырабатывают энергию. Это не просто панели, а интегрированные архитектурные решения.
Илья Мейлах разработал технологию получения биогаза из органических отходов. Его установки превращают мусор в энергию, создавая замкнутый экологический цикл. Лауреат Игорь Поваразднюк представил «АТОМ» — первый серийный российский электромобиль, сочетающий технологии и экологичность.
Организаторы премии: АСИ совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Фонда «Защитники Отечества» и АНО «Россия — страна возможностей». Специальный партнер премии — Министерство культуры Российской Федерации. Главный коммуникационный партнер — медиахолдинг МАЕР. «Таврида. АРТ» — творческий партнер. Партнеры — ПАО «Банк ПСБ», ГК «Ренова».