В Ростове планируют создание дублера Стачки для прокладки трамвайных путей

— Без дублера проспекта Стачки трамвайную сеть на Западном делать нет смысла. Наша задача — улучшить транспортную ситуацию, а не наоборот. И нужно понимать, за счет чего мы будем финансировать проект дороги-дублера, — сказал Юрий Слюсарь.