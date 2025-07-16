В Ростове планируют создание дублера Стачки для прокладки трамвайных путей

В правительстве Ростовской области состоялось совещание по реализации проекта «Ростовский трамвай». Встреча прошла под руководством врио губернатора региона Юрия Слюсаря, сообщает пресс-служба донского главы.
Специалисты из «МосТрансПроекта» и ДГТУ заявили, что без развития скоростного трамвая дорожная ситуация в городе будет ухудшаться. При этом даже первый этап работ — создание выделенного пути по проспекту Стачки — требует строительства альтернативной дороги.
— Без дублера проспекта Стачки трамвайную сеть на Западном делать нет смысла. Наша задача — улучшить транспортную ситуацию, а не наоборот. И нужно понимать, за счет чего мы будем финансировать проект дороги-дублера, — сказал Юрий Слюсарь.
Глава региона поручил проработать варианты финансирования и строительства альтернативного пути.
Напомним, ранее реализация проекта «Ростовский трамвай» была приостановлена для дополнительной экспертизы. Проект предполагает создание 119 км путей, два новых депо и закупку 76 современных трамваев до 2028 года.
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