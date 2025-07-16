В Челябинской области нашли древнейшую в регионе печь для выплавки меди

Археолог Елена Куприянова, руководитель студенческого отряда ЧелГУ, отметила, что в числе других находок экспедиции также присутствует несколько предметов эпохи энеолита. В их числе каменные топоры, тесла, ножи и скребки, наконечник стрелы; пест, который, возможно, применялся для измельчения руды. Особый интерес представляют найденные обломки орнаментированного изделия из камня, это красивые и загадочные предметы, которые изготавливали жители эпохи энеолита и о предназначении которых до сих пор дискутируют специалисты.