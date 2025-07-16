«Здесь тоже живут люди!»: жители Омской области жалуются на отсутствие дороги

«Вот такая дорога Омский район, деревня Николенко. Люди отрезаны от мира, после дождя выехать невозможно от слова совсем. Люди сидят без хлеба. Случись что со здоровьем, скорая помощь не проедет. Куда только не обращались — все бесполезно. В деревне много пенсионеров и детей, не дай Бог что случится, кто будет отвечать? Хотим обратить внимание: в деревне тоже живут люди! И надо сделать так, чтобы люди без проблем могли решать свои дела, а не ждать пока просохнет дорога», — сообщает автор поста, прикрепив к нему фотографию.