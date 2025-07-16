В Минске задержали разыскиваемого за взятку мужчину с фальшивым паспортом РФ

В Минске задержали иностранца, который хотел скрыться за границей, вылетая по поддельному паспорту, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Инцидент произошел в Национальном аэропорту «Минск» 15 июля. Утром во время оформления рейса «Минск — Стамбул» задержали пассажира, который пытался нарушить государственную границу.
Мужчина для прохождения погранконтроля предъявил российский паспорт на гражданина РФ 1993 года рождения. Однако документ имел признаки полной подделки. Проверка показала, что все страницы паспорта напечатали на обычном принтере.
А затем еще выяснилось, что иностранец хотел скрыться в Турции с поддельным паспортом, так как находится в межгосударственном розыске. Фигуранта подозревают в краже и даче взятки. Задержанного поместили в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
За попытку незаконного пересечения госграницы ему грозит штраф до 100 базовых величин (до 4200 белорусских рублей в июле 20250-го). А за подделку документа он может лишиться свободы на срок до двух лет.
Еще МВД показало, как директор предприятия получил взятку на ходу.
Тем временем СК раскрыл детали жесткого ДТП с двумя автобусами в Березовском районе: «Пошел на разворот в полосе разгона».