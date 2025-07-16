Володин поблагодарил проживающих в селе россиян за уровень рождаемости

«А это приграничный, в том числе, регион. И этот фактор надо учитывать, особенно тем, кто занимается пространственным развитием. Поэтому мы должны создать, коллеги, такую атмосферу, чтобы у Татьяны Алексеевны, как человека, отвечающего за эти вопросы, и в парламенте была опора. И когда мы говорим о селе, нет школы в селе, не будет села, не будет. А когда она закрывается, потом её открыть намного тяжелее», — сказал он.