Все населенные пункты Прикамья с населением более 100 человек обеспечены связью

По оценке министра связи края Петра Шиловских, с начала года введено 42 базовые станции сотовой связи. До конца года планируется обеспечить хорошее качество сотовой связи и мобильного интернета еще в 62 населенных пунктах. А в планах до 2030 года — более 200 поселений.