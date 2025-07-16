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Все населенные пункты Прикамья с населением более 100 человек обеспечены связью

При поддержке федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.

При поддержке федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) в Пермском крае завершили подключение сотовой связи в поселениях с населением более 100 человек. Жители получили доступ к госуслугам онлайн, образовательным программам, системам «умного дома» и прочему.

По оценке министра связи края Петра Шиловских, с начала года введено 42 базовые станции сотовой связи. До конца года планируется обеспечить хорошее качество сотовой связи и мобильного интернета еще в 62 населенных пунктах. А в планах до 2030 года — более 200 поселений.