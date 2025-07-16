В Самаре возникают проблемы со строительством новых школ: не сдаются в срок

1 сентября школы Самарской области примут 34 тысячи первоклассников, однако мест в ближайших учебных заведениях хватит далеко не всем. Об этом сообщает ВолгаНьюс.
Строительство новых школ затягивается: объекты не сдаются в срок, некоторые проекты замораживаются из-за неподготовленных земельных участков или нехватки финансирования.
Компания «ПроШкола», выступающая концессионером, еще заранее предупреждала власти о возможных срывах, но меры приняты не были.
Школы в регионе строятся по госпрограмме «Развитие образования» через механизм государственно-частного партнёрства, что позволяет ускорить процесс и снизить нагрузку на бюджеты.
Однако на практике это не избавляет от проблем: местные подрядчики часто не справляются с задачами, а контроль за работами осуществляет «РосКапСтрой», а не заказчики или концессионеры.
В результате часть объектов, как, например, школы в «Крутых ключах» и на ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре, вовсе исключены из программы.
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