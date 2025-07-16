Штурмовик из Осинского района погиб в зоне спецоперации

Житель Осинского района Балтуков Константин Валерьевич погиб в зоне СВО. Его жизнь оборвалась 24 марта 2025 года при выполнении задач вблизи села Привольное Донецкой Народной Республики. Об это сообщают в пресс-службе администрации Осинского района.
Константин Валерьевич родился 24 июля 1986 году (38 лет) в селе Обуса Осинского района. Имел высшее образование по специальности «Юриспруденция». Проходил срочную службу в войсках связи в Ангарске. В 2017 году переехал на постоянное место жительство в Хоринский район. В период 2021—2022 годы работал в должности юриста МКУ «Районное управление образования».
21 мая прошлого года сибиряк добровольно отправился «за ленточку». Службу проходил в 5 гвардейской армии 127 дивизии 394 краснознаменном мотострелковом полку в подразделении шторм. Был дважды ранен, но после лечения вернулся на службу — в штурмовое подразделение.
Дома его не дождались жена, трое детей, родители и младший брат.