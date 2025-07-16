В шести районах Ростовской области выявили клещей, зараженных болезнью Лайма

В шести районах Ростовской области обнаружили клещей, зараженных возбудителями болезни Лайма (клещевого боррелиоза). Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
Зараженных особей нашли в Ростове-на-Дону, Азовском, Аксайском, Кагальницком, Красносулинском и Мясниковском районах. Болезнью Лайма клещи заразили некоторых жителей Ростова, Батайска, Новошахтинска и Морозовского района.
Также на зафиксировали случаи других клещевых инфекций: Крымской геморрагической лихорадки (в 11 территориях региона) и лихорадки Ку (в пяти районах). Во всех этих случаях люди заболели после укусов клещей.
Главам перечисленных территорий направили требования о проведении противоклещевых мероприятий.
Жителям Дона напоминают: лучшим способом защиты от клещевых инфекций остается профилактика. Нужно следить, чтобы опасные представители класса паукообразных не цеплялись на кожу или одежду. На природе осмотр нужно проводить каждые 15−20 минут.
Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
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