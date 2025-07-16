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Володин не поддержал введение налога на бездетность

Володин счел решение вопроса демографии налогом на бездетность неправильным.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решать вопрос демографии введением налога на бездетность — это не наш путь.

Ранее в интернете появилась видеозапись выступления, в ходе которого известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев высказался за введение налога на бездетность. По его словам, такой налог должен быть небольшим, чтобы мужчины, не имеющие детей, были в обществе «стигматизированы».

«Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налога на бездетность. Одно и второе не наш путь. Не наш путь», — сказал Володин на пленарном заседании.

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