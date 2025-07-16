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МЧС предупреждает о ливнях с грозами в Калининградской области в ближайшие три часа

Берегите себя, спрячьтесь от непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие три часа в Калининградской области ожидаются грозы и ливни, а также шквалистый ветер. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. По данным ведомства, сейчас гроза на юго-востоке области.

По сведениям телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», сильных гроз ждать не стоит, а лить будет здорово.

«Линия неустойчивости с обильными осадками формируется на востоке региона (Озерский, Гусевский, Нестеровский районы) и в ближайшее время будет смещаться к центру региона (Черняховский, Правдинский районы)», — говорят синоптики.