МЧС предупреждает о ливнях с грозами в Калининградской области в ближайшие три часа

В ближайшие три часа в Калининградской области ожидаются грозы и ливни, а также шквалистый ветер. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. По данным ведомства, сейчас гроза на юго-востоке области.
По сведениям телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», сильных гроз ждать не стоит, а лить будет здорово.
«Линия неустойчивости с обильными осадками формируется на востоке региона (Озерский, Гусевский, Нестеровский районы) и в ближайшее время будет смещаться к центру региона (Черняховский, Правдинский районы)», — говорят синоптики.