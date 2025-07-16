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Россия вернула еще одного ребенка с территории Украины

В Россию из Украины вернулся еще один ребенок при посредничестве Катара.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Еще один ребенок, 13-летний мальчик, вернулся к близким в Россию с Украины при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах, которую ведем по поручению президента России Владимира Путина. При нашей поддержке с Украины в Россию к маме и папе приехал мальчик», — сказала Львова-Белова журналистам.

По словам детского омбудсмена, в 2016 году бабушка по линии матери уехала с внуком на Украину в связи с семейными обстоятельствами. Потом семья приняла решение о возвращении мальчика в Россию, так как воссоединиться с близкими хотел и он сам.

«Мы взяли обращение в работу. И при содействии государства Катар, Международного комитета Красного Креста, профильных ведомств помогли в воссоединении мальчика с близкими», — заключила Львова-Белова.

Аппарат детского омбудсмена уже помог воссоединиться 25 детям из 17 семей с близкими в России и 101 ребенку из 81 семьи на Украине в других странах.