Россия вернула еще одного ребенка с территории Украины

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Еще один ребенок, 13-летний мальчик, вернулся к близким в Россию с Украины при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах, которую ведем по поручению президента России Владимира Путина. При нашей поддержке с Украины в Россию к маме и папе приехал мальчик», — сказала Львова-Белова журналистам.
По словам детского омбудсмена, в 2016 году бабушка по линии матери уехала с внуком на Украину в связи с семейными обстоятельствами. Потом семья приняла решение о возвращении мальчика в Россию, так как воссоединиться с близкими хотел и он сам.
«Мы взяли обращение в работу. И при содействии государства Катар, Международного комитета Красного Креста, профильных ведомств помогли в воссоединении мальчика с близкими», — заключила Львова-Белова.
Аппарат детского омбудсмена уже помог воссоединиться 25 детям из 17 семей с близкими в России и 101 ребенку из 81 семьи на Украине в других странах.