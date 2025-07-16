Совфед одобрил закон о студенческой семье

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, определяющий в российском законодательстве понятие «студенческая семья».
Законом определяется, что к студенческим семья относятся обучающиеся в колледжах или вузах молодые семьи, в которых оба лица в браке воспитывают ребенка или детей, либо лицо, являющееся единственным родителем, в возрасте до 35 лет.
Уточняется, что меры государственной поддержки будут оказываться студенческим семьям вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам — членам таких семей.