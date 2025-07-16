В Башкирии стобалльникам по ЕГЭ заплатят 100 тысяч рублей

В этом году максимальный результат на экзамене по русскому языку смогла достичь выпускница гимназии № 3 Мелеузп Ирина Улядарова. Габдуллин лично поздравил девушку и ее педагога Эльвиру Юсупову с этим достижением, вручив им сертификаты на 100 тысяч рублей.