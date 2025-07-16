В Башкирии стобалльникам по ЕГЭ заплатят 100 тысяч рублей

В Мелеузовском районе Башкирии ввели денежные премии выпускникам, написавшим ЕГЭ на 100 баллов. Об этом рассказал глава муниципалитета Забир Габудуллин.
В этом году максимальный результат на экзамене по русскому языку смогла достичь выпускница гимназии № 3 Мелеузп Ирина Улядарова. Габдуллин лично поздравил девушку и ее педагога Эльвиру Юсупову с этим достижением, вручив им сертификаты на 100 тысяч рублей.
Особенно трогательным стало решение педагога Эльвиры Юсуповой: всю полученную премию она решила направить в Фонд поддержки участников специальной военной операции и их семей.
Стоит добавить, что в Башкирии действует и республиканская программа поддержки стобалльников. Выпускники, поступившие в ведущие вузы региона, являющимся участниками Евразийского научно-образовательного центра, могут получить единоразовую выплату в размере 150 тысяч рублей.
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