В Перми ищут дом особенному котенку Пуджику

Для комфортной жизни котику нужен ковер, чтобы он мог цепляться за него лапками. И, конечно, любимый человек. По мнению ветеринаров, есть шанс, что к году Пуджик перестанет так сильно «вихлять», но это не точно. В любом случае атаксия — не преграда для укотовления.