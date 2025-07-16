В Перми ищут дом особенному котенку Пуджику

Сотрудница приюта «Счастливый хвост» Анна очень ищет семью для особенного котенка Пуджика. Малыш родился с атаксией — из-за этого его мотает из стороны в сторону, а голова трясется. Жить Пуджику это не мешает. Котенок отлично пользуется лотком и когтеточкой, сам ест и обожает играть.
Для комфортной жизни котику нужен ковер, чтобы он мог цепляться за него лапками. И, конечно, любимый человек. По мнению ветеринаров, есть шанс, что к году Пуджик перестанет так сильно «вихлять», но это не точно. В любом случае атаксия — не преграда для укотовления.
Пуджику 3 месяца, он первично вакцинирован, обработан от внутренних и внешних паразитов. Он ест корм, любит влажный, обожает игрушки и готов познавать мир вместе с любящей семьей.
Тех, кто захочет подарить дом и семью Пуджику, просят звонить: 8 (922) 328−63−63 Сергей, 89028055949 Анна, или писать: Сергей Васильев, Анна Сюткина.