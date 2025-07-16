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В Перми ищут дом особенному котенку Пуджику

Сотрудница приюта «Счастливый хвост» Анна очень ищет семью для особенного котенка Пуджика.

Сотрудница приюта «Счастливый хвост» Анна очень ищет семью для особенного котенка Пуджика. Малыш родился с атаксией — из-за этого его мотает из стороны в сторону, а голова трясется. Жить Пуджику это не мешает. Котенок отлично пользуется лотком и когтеточкой, сам ест и обожает играть.

Для комфортной жизни котику нужен ковер, чтобы он мог цепляться за него лапками. И, конечно, любимый человек. По мнению ветеринаров, есть шанс, что к году Пуджик перестанет так сильно «вихлять», но это не точно. В любом случае атаксия — не преграда для укотовления.

Пуджику 3 месяца, он первично вакцинирован, обработан от внутренних и внешних паразитов. Он ест корм, любит влажный, обожает игрушки и готов познавать мир вместе с любящей семьей.

Тех, кто захочет подарить дом и семью Пуджику, просят звонить: 8 (922) 328−63−63 Сергей, 89028055949 Анна, или писать: Сергей Васильев, Анна Сюткина.