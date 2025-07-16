Садовничий рассказал о рисках детализация диплома

В законопроекте Минобрнауки РФ предлагается, что уровень образования и квалификации, указываемые в документах, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством РФ порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и квалификации, если иное не установлено федеральными законами.