Садовничий рассказал о рисках детализация диплома

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства выпускников вузов, сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий.
«Необходимо также, на наш взгляд, дополнительно обсудить целесообразность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать. Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности», — сказал ректор, слова которого приводит пресс-служба МГУ.
В законопроекте Минобрнауки РФ предлагается, что уровень образования и квалификации, указываемые в документах, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством РФ порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и квалификации, если иное не установлено федеральными законами.