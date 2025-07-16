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Голикова высказалась об идее платить зарплату за воспитание детей

Голикова: идеологически неправильно платить зарплату женщине за воспитание детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Идеологически неправильно платить женщине заработную плату за рождение и воспитание детей, семейные отношения — не трудовые, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответ на соответствующее предложение депутатов Госдумы.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — за правду!» предложил вице-премьеру признать труд женщины по рождению и воспитанию детей оплачиваемым, а также предоставлять семьям социальное арендное жилье с правом выкупа. При этом цена жилья должна понижаться с рождением каждого ребенка, а при рождении четвертого ребенка жилье должно перейти семье бесплатно.

«Рождение ребенка — это семейные отношения, это не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это в принципе идеологически не очень правильно», — сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.

Она уточнила, что заработная плата фигурирует во взаимоотношениях между работником и работодателем, а семья — другое.

«Семью мы поддерживаем через установление пособий не по нуждаемости, к которым, скажем, относится материнский семейный капитал, и пособий тем семьям, которые реально нуждаются», — добавила Голикова.

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