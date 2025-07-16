Голикова высказалась об идее платить зарплату за воспитание детей

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — за правду!» предложил вице-премьеру признать труд женщины по рождению и воспитанию детей оплачиваемым, а также предоставлять семьям социальное арендное жилье с правом выкупа. При этом цена жилья должна понижаться с рождением каждого ребенка, а при рождении четвертого ребенка жилье должно перейти семье бесплатно.