Половину долей «Рижского хлеба», принадлежащего иностранцу, арестовали

РЯЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Суд в Ивановской области, рассматривающий иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, наложил арест на 50% долей ООО «Рижский хлеб», которые принадлежат гражданину Латвии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
«Родниковский районный суд наложил арест на 50% долей ООО “Рижский хлеб”, принадлежащих гражданину Латвии, в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев», — сообщается на странице пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте».
Как следует из направленного в суд иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормунд Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей компании ООО «Рижский хлеб», зарегистрированной в Ивановской области,
Ответчиками, согласно исковому заявлению, выступают гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько, ООО «Рижский хлеб» (Рижський хлiб, зарегистрировано в Чернигове), ООО «Хлебный гурман» (зарегистрировано в Киеве), ООО «Lielezers» (Латвия), фонд Ziedot.lv (Латвия). Иск направлен в Родниковский районный суд Ивановской области.
Как отмечает ведомство, данное объединение имеет «ярко выраженный антироссийский характер». По данным Генпрокуратуры, Бомис — основатель и бенефициар торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве и продаже хлебобулочных и мучных изделий. Подразделениями холдинга являются украинский «Рижський хлiб» и российский «Рижский хлеб», зарегистрированный в Ивановской области. Последнее предприятие было создано в 2006 году Бомисом и гражданином России Сергей Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% доли в компании.
В документе отмечается, что после начала СВО Бомис публично осудил действия армии России, заявил о разрыве всех связей, а также потребовал от Сиренко остановить работу «Рижского хлеба», продать активы, а вырученные средства вывести за рубеж. Когда последний отказался, Бомис попытался вывезти оборудование предприятия, но попытка была предотвращена.
Тем временем, как выявила прокурорская проверка, Бомис с партнером по бизнесу Приходько (собственник «Хлiбний гурман», создано на средства холдинга Lielezers) спонсируют батальон «Азов»* (признан террористическим и запрещен в РФ). Так, в 2023—2025 годы Бомис перечислил свыше 36,8 тысячи долларов в фонд Ziedot.lv, который собирает пожертвования для закупки оружия и боеприпасов «Азову».
Как подчеркивается в исковом заявлении, «свою радикальную антироссийскую позицию Бомис и Приходько продвигают на информационных платформах принадлежащих им организаций, открыто оправдывают деятельность украинских властей, их бандитских формирований против Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности».
Зарегистрированное в Ивановской области ООО «Рижский хлеб», где Бомису принадлежит 50% долей, является источником дохода, за счет которого формируется финансовая база экстремистского объединения, полагает ГП. Активы организации оцениваются в 700 миллионов рублей, выручка — 1,5 миллиарда рублей, валовая прибыль — 630 миллионов рублей. Таким образом, отмечает надзорное ведомство, формируемое в России благополучие позволяет экстремистам высвобождать в Латвии и на Украине свои активы и тратить их на борьбу с Россией.
Кроме того, Генеральная прокуратура РФ требует «запретить деятельность объединения, включающего следующих лиц»: Бомис, Приходько, SIA «Lielezers», ТОВ «Рижський хлiб», ТОВ «Хлiбний гурман» и фонд Ziedot.lv.
* Запрещенная в России террористическая организация.