Половину долей «Рижского хлеба», принадлежащего иностранцу, арестовали

Как отмечает ведомство, данное объединение имеет «ярко выраженный антироссийский характер». По данным Генпрокуратуры, Бомис — основатель и бенефициар торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве и продаже хлебобулочных и мучных изделий. Подразделениями холдинга являются украинский «Рижський хлiб» и российский «Рижский хлеб», зарегистрированный в Ивановской области. Последнее предприятие было создано в 2006 году Бомисом и гражданином России Сергей Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% доли в компании.