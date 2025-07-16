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Чтобы не отравиться, жители Молдовы должны сами измерять уровень вредных веществ в продуктах: Арбуз, дыня и свёкла больше не будут контролироваться на предмет содержания нитратов

Каждое лето появляются истории об отравлении арбузом, но для подтверждения этих случаев необходимо провести лабораторный анализ крови.

Источник: Комсомольская правда

Арбуз, дыня и свёкла больше не будут контролироваться на предмет содержания нитратов, сообщает ecopresa.

Арбуз, дыня и свёкла исключены из списка овощных продуктов, контролируемых ANSA (Национальное Агентство по безопасности пищевых продуктов) на предмет содержания нитратов. Это решение принято в рамках гармонизации молдавского законодательства с европейским регламентом, который не устанавливает максимально допустимый уровень нитратов для этих продуктов.

По словам руководства ANSA в этих продуктах от природы очень низкое содержание нитратов, а риск для здоровья считается незначительным.

Каждое лето появляются истории об отравлении арбузом, но для подтверждения этих случаев необходимо провести лабораторный анализ крови. На данный момент не сообщается о конкретных случаях, подтверждающих такое отравление.

Кстати, купленные в Гагаузии арбузы проверили на нитраты — оказалось, что есть их нельзя.

Подписчики прислали фото — там, где 1000 — арбуз куплен на рынке. Второе фото — история магазинного арбуза.

Количество вредных веществ в ягоде зашкаливает.

Возможно, подписчику просто не повезло, но кто знает, что там с остальными…

Будем ждать местных, предлагает GRT.

Арбуз куплен на рынке. Фото: t.me/gagauztv История магазинного арбуза. Фото: t.me/gagauztv.

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