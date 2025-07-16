Арбуз, дыня и свёкла больше не будут контролироваться на предмет содержания нитратов, сообщает ecopresa.
Арбуз, дыня и свёкла исключены из списка овощных продуктов, контролируемых ANSA (Национальное Агентство по безопасности пищевых продуктов) на предмет содержания нитратов. Это решение принято в рамках гармонизации молдавского законодательства с европейским регламентом, который не устанавливает максимально допустимый уровень нитратов для этих продуктов.
По словам руководства ANSA в этих продуктах от природы очень низкое содержание нитратов, а риск для здоровья считается незначительным.
Каждое лето появляются истории об отравлении арбузом, но для подтверждения этих случаев необходимо провести лабораторный анализ крови. На данный момент не сообщается о конкретных случаях, подтверждающих такое отравление.
Кстати, купленные в Гагаузии арбузы проверили на нитраты — оказалось, что есть их нельзя.
Подписчики прислали фото — там, где 1000 — арбуз куплен на рынке. Второе фото — история магазинного арбуза.
Количество вредных веществ в ягоде зашкаливает.
Возможно, подписчику просто не повезло, но кто знает, что там с остальными…
Будем ждать местных, предлагает GRT.
Арбуз куплен на рынке. Фото: t.me/gagauztv История магазинного арбуза. Фото: t.me/gagauztv.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове семья пенсионеров выживает на 5 тысяч леев в месяц: «На зиму нужно 20 тысяч леев на дрова, на еду и лекарства почти не остается денег, живем на чае-компоте и хлебе».
Корреспондент «КП» в Молдове в Кишиневе разговорился с пожилой четой, продающей с асфальта яблоки и зелень со своего сада-огорода (далее…).
ПАС ведет войну на уничтожение собственного народа: Жителям Молдовы отказано в покупке дешевых лекарств из России — умирайте, но Евросоюз и Украина нам дороже!
Депутат ПАС Адриан Белый заявил, что Молдова отказалась от закупок российских лекарств в пользу более дорогих аналогов, чтобы не спонсировать войну в Украине (далее…).
Да здравствует молдавский суд, самый гуманный суд в мире: Приговор по делу Марины Таубер предрешен — суд вообще не слушает доводов защиты и не дает адвокатам делать свою работу.
Некоторые размышления журналиста, который ходит на судебные заседания, как на работу (далее…).