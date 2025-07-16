В Минэкологии назвали причины неприятного запаха в Нижнем Новгороде

Межведомственная рабочая группа Минэкологии завершила отслеживание источников неприятных запахов, беспокоивших жителей Нижнего Новгорода и окрестностей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Напомним, что, например, 11 июля сильный запах канализации ощущался в районе Нижегородской ярмарки.
В течение месяца специалисты круглосуточно анализировали ситуацию с помощью передвижной лаборатории и стационарных станций мониторинга. Проблема оказалась многофакторной. Ключевыми причинами стали несанкционированные сбросы в систему водоотведения, включая промышленные выбросы и незаконные действия ассенизаторов, а также особенности работы местной станции аэрации и состояние коммунальных сетей.
По результатам исследования разработана комплексная программа мер по устранению запахов, включающая краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия. Перед муниципалитетом стоит задача выполнить данную программу, которая поможет сократить и предотвратить распространение неприятных запахов.
Ранее сообщалось, что нарушения экологических и торговых норм выявили на автозаправках в Нижегородской области.