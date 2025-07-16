В Минэкологии назвали причины неприятного запаха в Нижнем Новгороде

В течение месяца специалисты круглосуточно анализировали ситуацию с помощью передвижной лаборатории и стационарных станций мониторинга. Проблема оказалась многофакторной. Ключевыми причинами стали несанкционированные сбросы в систему водоотведения, включая промышленные выбросы и незаконные действия ассенизаторов, а также особенности работы местной станции аэрации и состояние коммунальных сетей.