В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород

В беседе с РИА Новости Хамитов отметил, что вопрос безопасности граждан — один из приоритетов законодательной работы. «Именно поэтому я обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ с предложением ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород. Такие меры направлены не против владельцев животных, а за безопасность общества в целом. Важно, чтобы человек, решивший завести такую собаку, был готов нести за неё ответственность в полной мере», — сказал политик.