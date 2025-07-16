В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную лицензию для владельцев собак опасных пород, которая в том числе предусматривает наличие справки от психиатра, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаю необходимым ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород, предусматривающую… наличие справки от психиатра, подтверждающей, что гражданин психически здоров и способен адекватно контролировать поведение животного», — сказано в письме.
Также предлагается обязательное прохождение экзамена по основам безопасности обращения с собакой опасной породы, основам дрессировки, ответственности владельца и правилам выгула.
По мнению депутата, принятие таких мер создаст условия, при которых обладатели потенциально опасных пород будут осознанно подходить к владению животным, а безопасность граждан, особенно в общественных местах, будет надёжно защищена.
В беседе с РИА Новости Хамитов отметил, что вопрос безопасности граждан — один из приоритетов законодательной работы. «Именно поэтому я обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ с предложением ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород. Такие меры направлены не против владельцев животных, а за безопасность общества в целом. Важно, чтобы человек, решивший завести такую собаку, был готов нести за неё ответственность в полной мере», — сказал политик.