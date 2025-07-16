Британец провел самый масштабный кулинарный мастер-класс в мире

Оливер не ставил перед собой цель побить рекорд. Основным намерением повара стало показать детям и подросткам, что готовить — это просто и увлекательно. Вели урок сам Оливер и шеф-повар Кшиштоф Сумик. Вместе мужчины пошагово демонстрировали, как состряпать пасту с томатным соусом без термической обработки. Занятие планировалось на полчаса, но в итоге длилось почти час и завершилось дружным поеданием готового блюда.