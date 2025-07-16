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Британец провел самый масштабный кулинарный мастер-класс в мире

В мероприятии шеф-повара Джейми Оливера, знаменитого популяризацией доступного здорового питания, участвовали 10 515 человек из 42 стран.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Дети на кулинарном мастер-классе

Рекорд зафиксировали на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Предыдущий — 6778 человек — принадлежал польской организации Partnership for Health и держался с 2015 года.

Оливер не ставил перед собой цель побить рекорд. Основным намерением повара стало показать детям и подросткам, что готовить — это просто и увлекательно. Вели урок сам Оливер и шеф-повар Кшиштоф Сумик. Вместе мужчины пошагово демонстрировали, как состряпать пасту с томатным соусом без термической обработки. Занятие планировалось на полчаса, но в итоге длилось почти час и завершилось дружным поеданием готового блюда.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попала британка, которая собрала более четырех тысяч пазлов.