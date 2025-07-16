Поправки к закону: как не нарваться на штраф за поиск экстремистских материалов

Россиян могут начать штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за поиск экстремистских материалов с 1 сентября 2025 года. Данный законопроект одобрен комитетом Государственной думы по госстроительству и законодательству, его направят на рассмотрение во втором чтении. Поправки должны рассмотреть 17 июля. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, что известно о новом законе и как не получить штраф.