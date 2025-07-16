Поправки к закону: как не нарваться на штраф за поиск экстремистских материалов

Россиян могут начать штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за поиск экстремистских материалов с 1 сентября 2025 года. Данный законопроект одобрен комитетом Государственной думы по госстроительству и законодательству, его направят на рассмотрение во втором чтении. Поправки должны рассмотреть 17 июля. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, что известно о новом законе и как не получить штраф.
Что окажется под запретом.
В Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается добавить статью 13.53, согласно которой запрещаются умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе через VPN.
Кроме того, предлагается дополнить статью 14.3 КоАП РФ о нарушении законодательства о рекламе. Новое положение будет предусматривать ответственность за рекламирование средств обхода блокировок.
— Под определение средств обхода блокировок подпадают и VPN-сервисы, — уточнила юрист.
Что считается «экстремистскими материалами».
Эксперт пояснила, что экстремистскими материалами признаются:
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— Предназначенные для обнародования документы или информация на иных носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывают необходимость ее осуществления.
Наиболее часто, по словам юриста, выявляется экстремистская деятельность, связанная с массовым распространением экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список Минюста, а также с их производством или хранением в целях массового распространения. На момент публикации материала в список были включены 5473 позиции, среди которых песни, книги, видео и другой контент.
К экстремистским материалам относятся также:
труды руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии;фашистской партии Италии;публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное, расовое превосходство;практика совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Какая ответственность последует за нарушение:
за умышленный поиск россиян могут оштрафовать на 3−5 тысяч рублей;за рекламу предусмотрены следующие штрафы: для граждан — 50−80 тысяч рублей, для ИП и должностных лиц — 80−150 тысяч, для организаций — 250−500 тысяч.
При этом ранее за рекламу VPN-сервисов и других способов обхода блокировок была предусмотрена только блокировка.
Как не нарваться на штраф.
Чтобы не попасть под ответственность, россиянам стоит изучить, что именно подразумевается под экстремизмом и его распространением, а также быть аккуратнее при поиске информации, посоветовала юрист.
— Так или иначе, удовлетворять свое любопытство можно из официальных научных, исторических и художественных источников, которые разрешены на территории РФ, — добавила Рудакова.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась, что из-за нового законопроекта, который запрещает искать экстремистские материалы, она больше не сможет писать доносы на подобный контент. Она также отметила, что штраф в рамках нового закона может быть наложен на любого, кто сообщит властям об обнаружении экстремистских материалов, включая сотрудников полиции, занимающихся мониторингом интернета.